Plantele care te ajuta sa lupti impotriva stresului

Cati isi permit, oare, in zilele noastre sa declare sa nu cunosc stresul! Grijile, preocuparile, problemele, goana dupa putin timp liber, toate fac parte din viata cotidiana. Iar uneori, pentru a face fata tuturor provocarilor, este nevoie de ajutor. Iata cateva plante capabile sa readuca echilibrul necesar.



Roinita

Utilizata cu succes in medicina naturista, roinita este cunoscuta si sub alte cateva denumiri: busuiocul stupului, iarba roilor sau floarea stupilor. Cu o floare alba, cu nuante galbui/liliachii, roinita este considerata un remediu excelent in tratarea si vindecarea starilor nervoase, a durerilor de cap. De regula,... citeste mai mult