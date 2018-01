Indiferent că vorbim despre aromoterapie sau de tratamentele naturiste, plantele au numeroase beneficii asupra organismului uman. Astfel că pot ajuta la ameliorarea anumitor probleme de sănătate până la tratarea lor completă.

Ayurvedicii folosesc plantele atât pentru psihic cât şi pentru un fizic sănătos.

Ienupărul are efecte terapeutice Această plantă conţine o serie de uleiuri volatile ce oferă reale efecte terapeutice organismului uman. Indiferent că ai probleme cu insomnia, stresul sau stările de anxietate, uleiul extres din fructele de ienupăr anihilează aceste stări oferind un confort sporit.

Se poate consuma atât sub formă de ceai, cât şi sub formă de tinctură sau... citeste mai mult

