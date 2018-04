Leuşteanul, planta minune a primăverii, este folosit în alimentaţie, la prepararea diferitelor mâncăruri, dar are şi proprietăţi curative. Cu o aromă şi un parfum absolut deosebite, leuşteanul este folosit pentru a da gust diferitelor feluri de mâncare, dar are şi proprietăţi curative.

În scop medicinal sunt utilizate frunzele, rădăcinile, dar şi seminţele sale. Poate fi consumat în stare proaspătă, este un excelent condiment în mâncăruri, sub formă de suc, ceai sau decoct.

Infuzia reduce nivelul tensiunii arteriale.

Preparaţi ceai din leuştean dintr-o lingură cu plantă proaspătă sau uscată, lăsând la infuzat zec minute în... citeste mai mult