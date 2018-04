Unul dintre motivele pentru care acestea sunt extrem de benefice pentru par este continutul bogat in vitamina B. Aceasta vitamina este esentiala pentru cresterea parului, imbunatateste aspectul pielii si repara celulele si tesuturile.

Frunzele de Guava sunt un ingredient principal in foarte multe produse de ingrijire a parului, insa dau randament maxim atunci cand sunt consumate ca atare. Ele se gasesc la magazinele de tip plafar, sub forma de capsule, ceai sau ulei esential. Daca sunt incluse in dieta ta zilnica, frunzele de Guava stopeaza caderea parului si stimuleaza cresterea.

Astfel, vei... citeste mai mult

azi, 08:48 in Sanatate, Vizualizari: 126 , Sursa: Realitatea in