Utilizată mai ales că plantă decorativă, ciuboţica cucului are şi valoroase calităţi terapeutice recunoscute de fitoterapie. Datorită substanţelor active conţinute, două dintre speciile acestei plante au proprietăţi similare aspirinei.

Speciile primula veris şi primula vulgaris conţin două derivate ale acidului salicilic, primaverina şi primulaverina, cu proprietăţi analgezice, antiinflamatoare şi antireumatice dovedite.

În scop medicinal, planta se administrează nu doar sub forma clasicelor ceaiuri (infuzie şi decoct), ci şi sub forma vinului sau uleiului... citeste mai mult