„Eu si Raduna Marian am decis sa facem o plangere penala.

Pentru mine e pentru prima data in viata cand fac asa ceva (Marian mai are una pentru evenimentele din 10 august), insa cred ca nu mai e suficient sa ne vaicarim pe Facebook. Este o plangere penala impotriva lui Sebastian Ghita. Ieri acest infractor a amenintat cu bataia protestatarii care au fost in fata Ministerului de Justitie si a altor institutii publice. A promis ca aduce el oameni de la PRU care ii vor alunga de pe strazi, prin bataie, pe cei care militeaza pentru justitie”, a scris Cătălin Teniţă pe Facebook.

Luni seară, Sebastian Ghiţă i-a ameninţat pe... citeste mai mult

azi, 10:16 in Eveniment, Vizualizari: 16 , Sursa: Adevarul in