O organizaţie pentru apărarea drepturilor internauţilor a anunţat vineri că a depus plângere în Austria contra unor platforme de streaming video şi de muzică, printre care Netflix, acuzate de lipsă de transparenţă în folosirea datelor utilizatorilor, transmite AFP.

Organizaţia neguvernamentală 'NOYB' (acronim de la 'None of your business'), fondată de către austriacul Max Schrems, personaj important al luptei pentru protecţia datelor personale, va reclama la autoritatea austriacă de protecţie a datelor opt platforme de streaming, printre care Netflix, YouTube,... citeste mai mult

