Articol de — Ioana Mihalcea Luni, 19 Februarie, 01:07

Lacrimile lui Gabi Torje sunt iar motiv de ironie pentru rivalii lui Dinamo. Dar asta nu înseamnă că Torje e slab. Dimpotrivă.

Motivele pentru care s-a întors Torje au fost intens discutate. Nu mai e în formă. Nu are alte oferte. Are probleme cu rușii. Ba nu, cu turcii. E slab, stai, de fapt e gras, e mic de înălțime, are tricoul prea strâmt, părul prea blond, ghetele prea albastre. Pe nesimțite însă, întoarcerea lui Gabi Torje a readus ceva vital, ce fusese pierdut pe drum în acest sezon: spiritul lui Dinamo. L-am văzut peste tot în derby. În fiecare cursă, în fiecare pasă, în fiecare scandare din peluză. Din... citeste mai mult