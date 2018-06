Experiența unică de la malul Mării Negre este completată în acest an și de artistul ALOE BLACC, care a contribuit și a dat voce piesei care l-a consacrat pe dj-ul AVICII, “Wake me up”. ALOE BLACC sau Egbert Nathaniel Dawkins al III-lea este un artist și producător de muzică american, dar și un actor, om de afaceri și un mare filantrop. Este cunoscut și pentru hiturile “I need a dollar” și “The Man”. Cu piesa “Wake me up”, Aloe Blacc și dj-ul Avicii au cucerit numărul 1 în topurile din peste 22 de țări de pe glob. În mai puțin de o lună, artistul american Aloe Blacc va urca pe scena principală a festivalului NEVERSEA, informează... citeste mai mult