Plafonarea dobanzilor la credite e o idee proasta

Intr-o postare recenta intitulata “Romania fara investitii straine? O puteti privi in ochi” explicam ca o declarare a capitalului strain ca neavenit, dintr-un nationalism economic excesiv, ne poate duce intr-o situatie perfect predictibila. O situatie care nici macar nu este imaginara, si pentru prezentarea careia nici macar nu trebuie sa fiu crezut pe cuvant. Caci ea poate fi observata cu ochiul liber in subdezvoltarea Moldovei istorice. O regiune cu investitii straine extrem de putine, scrie Radu Craciun pe blogul personal.

