„Pitzu” revine in poarta Dunarii. Gabriela Dobre se intoarce „acasa”

Mai bine de 10 ani, poarta de la HC Dunarea a fost aparata cu mare responsabilitate de unul dintre cei mai buni portari romani si anume Gabriela Dobre.

Gabriela Dobre a debutat in lumea handbalistica la CSS Bucuresti unde a crescut sub bagheta profesorului Octavian Radulescu. In 1997-1998, Gabriela Dobre a ocupat alaturi de echipa de junioare II pozitia a treia, obtinand astfel bronzul. Un an mai tarziu, a facut parte din lotul de junioare I unde de asemenea a incheiat competitia pe podium, ocupand pozitia a III-a, si fiind medaliata tot cu bronz.

In 1999, Gabriela Dobre a facut parte din echipa de aur a nationalei de junioare a... citeste mai mult

