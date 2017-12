Duminica, 31 Decembrie, 16:07

Victor Pițurcă i-a răspuns lui Gigi Becali care i-a propus antrenorului s-o preia pe Dinamo de la Ionuț Negoiță în schimbul a cinci milioane de euro și să devină patronul alb-roșilor.

"Eu? Mie mi s-a propus ca antrenor, de unde ai scos asta, până acum nu auzisem. Păi eu am bani să cumpăr un club ca Dinamo? Să vin patron la un club ca Dinamo ar trebui să am un miliard în cont, aşa aş vedea eu lucrurile", a declarat Piţurcă la TV Digi Sport.

Fostul selecționer și antrenor al Stelei continuă războiul cu Gigi Becali: "În momentul ăsta, în prima ligă, Dinamo şi Craiova sunt cele mai mari... citeste mai mult