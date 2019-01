‹ › × × Previous Next Centrul Cultural Pitești organizează o suită de manifestări cultural-educative, dedicate Unirii Principatelor Române, evenimente desfășurate în colaborare cu alte entități culturale și promotori culturali:

►Marți, 22 ianuarie, de la ora 17,00, în Sala Ars Nova, de la Casa Cărții, va avea loc ediția din luna ianuarie a Clubului literar-artistic „Mona Vâlceanu”, care va cuprinde o seară de muzică și poezie sub genericul „Porni Luceafărul”, susținută de elevi de la Colegiul Național I.C.Brătianu, sub îndrumarea profesoarei de limba și literatura română Gabriela Georgescu, manifestare coordonată de scriitoarea și... citeste mai mult

