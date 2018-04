Pisica salvata de pompierii ieseni In aceasta dimineata, in jurul orei 10:20, un echipaj al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta a fost solicitat in urma unui apel venit prin dispeceratul 112, apel facut de un iesean care avea nevoie de ajutor...

Buna ziua Iasi, 10 Septembrie 2012