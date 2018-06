Pisc, Vidin, Brailita si Lacu Dulce raman cu strazile neasfaltate

Ieri, primarul Marian Dragomir a sustinut la conferinta de presa ca se afla inca in procedura de licitatie in ceea ce priveste proiectul de asfaltare a strazilor din Pisc, Vidin si Brailita.

In Lacu Dulce, desi spera sa inceapa asfaltarea in acest an, se pare ca a a aparut o situatie "hilara", dupa cum o descrie edilul sef, in care cel ce urma sa fie declarat castigator al licitatiei a facut contestatie Primariei, pentru ca i-a solicitat un document. Documentul solicitat de catre Municipalitate este documentul pe care insusi, cel care urma a fi declarat castigator,... citeste mai mult