Fostul mijlocaş al echipelor AC Milan şi Juventus, Andrea Pirlo, a vorbit despre ultima echipă din Europa la care a evoluat şi mai ales de puterea pe care o are în campionatul Italiei.

Retras din fotbal în urmă cu un an la clubul de peste Ocean, New York City, Pirlo a explicat de ce Cristiano Ronaldo este un exemplu pentru toţi jucătorii, dar mai ales pentru cei care îl au aproape.

"Napoli este prima rivală a bianconerilor, dar este la o distanţă de 6 puncte şi valorile pe care le are sunt sub cele din formaţia lui Allegri. În timp ce, în Italia, Juventus este văzută ca a fi de pe altă planetă. Iar valoarea pe care i-a dat-o Cristiano Ronaldo, nu numai datorită golurilor pe... citeste mai mult