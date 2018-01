Gerard Pique a anunţat că nu va mai juca pentru naţionala Spaniei după Mondialul din vară, din Rusia.

„Vor fi ultimele mele meciuri pentru Spania. Am petrecut momente unice la naţională. Sunt foarte mândru că am jucat pentru Spania atunci când am avut această şansă. Atunci când nu mai atât de multă motivaţie sau vrei să te concentrezi pe alte lucruri vine şi momentul în care trebuie să zici stop”, a declarat fundaşul Barcelonei. Pique a avut nenumărate conflicte în ultima perioadă cu fanii naţionalei Spaniei din cauza declaraţiilor sale pro-catalane. Fundaşul în vârstă de 30 de ani a fost şi huiduit la... citeste mai mult

