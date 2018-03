Meciul dintre CFR Cluj şi FCSB l-a solicitat la maxim pe Ovidiu Haţegan, care a acordat un penalty, două cartonaşe roşii, plus alte nouă cartonaşe galbene. La finalul jocului, Ovidiu Hoban şi Mihai Pintilii au vorbit despre faza în urma căruia jucătorul oaspeţilor a fost trimis la vestiare.

Hoban: "Din punctul meu de vedere, e roşu! Dacă nu aveam apărătoare, era şi mai rău. Oricum, sunt foarte supărat că nu am câştigat în această seară şi asta e tot ce pot spune. Nu ştiu dacă e echitabil rezultatul. Având în vedere că am condus până în minutul 90, poate că nu e echitbail. Dar ăsta e fotbalul. Haţegan e om, poate greşi. Nu e treaba noastră să comentăm, noi trebuie să jucăm... citeste mai mult

