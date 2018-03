Duminica, 18 Martie, 22:54

Mihai Pintilii a fost eliminat în minutul 73 după o intrare dură asupra lui Ovidiu Hoban, însă jucătorul de la FCSB spune că nu merita cartonașul roșu la acea fază.

"Bine că am egalat, că meritam. Am avut ocazii multe, a doua repriză am avut dominat clar. La mine n-a fost eliminare corectă. Am văzut că nu mai ajunge mingea și a ridicat piciorul.

Asta a fost decizia domnului Hațegan. Nici penalty n-a fost în prima repriză. Sunt deciziile lui, va răspunde dacă va răspunde. Trebuia să câștigăm.