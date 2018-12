"A fost foarte greu. Am luptat împotriva tuturor. Nimeni nu e de partea noastră. A fost o luptă grea, împotriva arbitrilor, bine că am trecut peste asta. Nu a fost deloc uşor. Bine că am fost unite şi am luptat până în ultima secundă. Ne bucurăm că am câştigat şi că suntem mai aprope de visul nostru. Va fi un meci foarte greu", a zis Crina Pintea la TVR.

Meciul a fost condus de două arbitre din Austria, Ana Vranes şi Marlis Wenninger.

România – Spania 27-25 (10-12)

Dedu, Dumanska – portari; Udriştioiu, Geiger 2, Buceschi 4,... citeste mai mult

