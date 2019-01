Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a afirmat marţi că are datele centralizate privind cazurile de gripă, dar deocamdată nu poate fi luată o decizie privind declararea sau nu a unei epidemii, pentru că sunt spitale care nu raportează toate aceste cazuri.

"Spuneam ieri că în cursul acestei seri vom centraliza datele şi vom decide împreună cu specialiştii din MS dacă este cazul, conform datelor, să declarăm sau nu epidemie de gripă. Am aceste date, nu pot să spun dacă avem epidemie sau nu în acest moment, pentru că am câteva exemple. Într-un judeţ în care au fost patru decese cauzate de virusul gripal s-au... citeste mai mult

