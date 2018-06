Regele Roland Garros-ului, Rafael Nadal, a fost invitatul de onoare al celei de-a 86-a ediţii a tradiţionalei curse de 24 de ore de la Le Mans. Ibericul, de 11 ori câştigător al French Open-ului, a primit un steag uriaş al Franţei pentru a da startul, la ora locală 15:00, în cea mai cunoscută cursă a monoposturilor de anduranţă din Europa.

