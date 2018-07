Pilot pentru o zi . Motoare turate la Spermezeu

Peste 80 de concurenţi din întreaga ţară şi din Franţa s-au adunat, în acest final de săptămână, în oraşul de la poalele Pietricicăi pentru a participa la prima ediţie a competiţiei desfăşurate sub sloganul „Hard Enduro Straight from the City"....

Adevarul, 18 Septembrie 2011