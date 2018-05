Pilonul II de pensii nu va fi nationalizat, ci va deveni OPTIONAL Guvernul a luat o decizie in privinta sistemului de pensii private. Potrivit oficialilor, acesta nu va fi nationalizat, asa cum se vehicula in urma cu doar cateva zile, ci va deveni optional.

Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a anuntat faptul ca Pilonul II de pensii va deveni optional. Vasilescu a spus ca in aceasta vara vor fi prezentate toate avantajele si dezavantajele mutarii banilor de la Pilonul II de pensii la Pilonul I. "Noi ne-am hatorat ce vrem sa facem! Si este ceea ce am comunicat de anul trecut, si anume sa fie optional acest Pilon II. Fara... citeste mai mult