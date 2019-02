Un bărbat de 32 de ani a fost ucis duminică dimineață, fiind accidentat mortal pe o trecere de pietoni din București. Șoferul a fugit de la locul accidentului, dar a fost prins de polițiști, după ce la locul accidentului i-a rămas o plăcuță de înmatriculare.

”În jurul orei 4.40, la intersecția bulevardelor N.Grigorescu cu Constantin Brâncuși a avut loc un accident rutier.

Un autoturism a surprins și accidentat un pieton, care s-a angajat in traversarea carosabilului. În urma accidentului pietonul a decedat.

După producerea evenimentului, conducătorul auto a părăsit locul faptei.

În urma investigațiilor si... citeste mai mult