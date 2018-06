• este vorba despre comedia “Inamicul Comun”, în regia lui Vladimir Dembinsky, ce se va juca, începând cu ora 20:00, pe scena terasei de lângă Patinoar • piesa are o distribuţie de excepţie: Dana Dembinsky Medeleanu, Radu Valcan şi Răzvan Fodor • show-urile se vor ţine lanţ în această vară la The Music Pub: piese de teatru, Stand Up Comedy şi multă muzică live



