Pierderi de miliarde de euro si investitii zero Romania a pierdut miliarde de euro din imprumuturile bancilor straine prezente in tara noastra, iar in ultimii 6 ani niciun guvern nu a venit cu proiecte majore profitand de dobanzile mici.

In schimb, in anul 2018, cand dobanzile la imprumuturile interbancare au crescut semnificativ, guvernul Dancila anunta trei investitii majore prin Parteneriatul Public-Privat (PPP) , mai exact doua spitale regionale cu peste 1000 de paturi si autostrazile București - Alexandria - Lugoj, Târgu Neamţ - Iaşi - Ungheni şi Ploieşti - Braşov – Râşnov, dintre care ultima a fost amanata de catre ministrul transporturilor pe motiv ca “daca se fac autostrazi,... citeste mai mult