Pierderea averii te aduce mai aproape de moarte!

Oamenii de stiinta americani au stabilit ca a pierde, la maturitate, o buna parte din banii economisiti, din avere, are o puternica influenta negativa asupra sanatatii si sporeste riscul unui deces prematur. O situatie similara se inregistreaza si in cazul persoanelor cu venituri mici.



Un grup de specialisti din Ilinois, condusi de profesorul Carlos Mendez de Leona au analizat datele unor studii efectuate in anii 2007-2010, o perioada de crize majore in economia lumii.

Expertii erau interesati de evolutia starii de sanatate a oamenilor pe fondul deteriorarii conjuncturii... citeste mai mult