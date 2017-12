Icoanele prezentate in expozitie au fost descoperite de catre scriitorul Toma George Maiorescu in a doua jumatate a anilor '60, in urma unor cercetari sistematice in doua sate, Stinotari si Carbunari, situate pe Muntele Gheorghe (Muntii Banatului)....

Protv, 14 Decembrie 2010