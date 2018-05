Aproximativ 40 de persoane din partea Ordinului biochimiştilor, biologilor şi chimiştilor în sistemul sanitar din România (OBBCSSR) au pichetat, astăzi, sediul Ministerului Sănătăţii, protestând faţă de modificarea coeficienţilor de salarizare şi a celor de ierarhizare, potrivit Agerpres.

„Venim din nou în faţa MS pentru că nu am obţinut nimic la pichetarea trecută, am depus 23 de petiţii, adrese, solicitări de audienţă, memorii, scrisori deschise, cu diferite subiecte legate de exercitarea profesiilor noastre şi nu am primit nimic. Suntem ignoraţi, suntem umiliţi, pentru că ni se spune că nu suntem vitali pentru pacienţi”, a declarat Constanţa Popa, lector universitar la Facultatea de... citeste mai mult

azi, 12:32 in Actualitate, Vizualizari: 40 , Sursa: Azi in