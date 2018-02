O echipă de oftalmologi israelieni sunt pe cale să revoluționeze domeniul. Aceștia testează picături de ochi care ar putea înlocui ochelarii de vedere. La ora actuală picăturile sunt testate pe porci iar spre sfârșitul acestui an vor începe și testările pe oameni.

Echipa de medici de la Shaare Zedek Medical Center și Bar-Ilan University’s Institute of Nanotechnology and Advanced Materials au pus la punct aceste ”nano-picături”.

Dacă aceste picături se vor dovedi eficiente în îmbunătățirea vederii oamenilor, acestea ar putea duce la eliminarea chelarilor, se spune într-un articol publicat de Jerusalem Post, care îlciteazăpe medicul David Smadja, cel care... citeste mai mult