PIB vs INF

Pamflet În acest ultim număr din an, cu voia Dumneavoastră, citez. Ce este între ghilimele este citatul, aşa cum stă bine socotitorului deontolog. Am eliminat cuvintele rare şi am scris între acolade cuvintele prezentului, pentru o mai bună...

Agro-Business, 19 Decembrie 2014