Piata telecom din Romania face 15,6 miliarde de lei, adica 1,8% din PIB Romania are una dintre cele mai dinamice piete de telecomunicatii, iar asta se vede inclusiv in cresterea veniturilor in acest sector.

Conform datelor raportate de furnizorii de pe piata comunicatiilor electronice din Romania, veniturile totale obtinute din furnizarea de retele si servicii de comunicatii electronice au insumat 15,6 miliarde lei, in 2017, in crestere cu 6% fata de 2016. Sectorul telecom continua sa detina o contributie importanta in PIB al Romaniei in 2017, acesta reprezentand aproximativ 1,8%.

