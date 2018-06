Piata neagra a tigaretelor s-a albit un pic Luna trecuta, piata neagra a tigaretelor a scazut la 16,1% din totalul consumului, cu 1,1% mai putin fata de martie 2018. Dar procentul este in continuare peste media comertului ilegal din 2017, de 16%.

Potrivit lui Marian Marcu, director general Novel Research, regiunea nord-est continua sa fie cea mai afectata de piata neagra, cu o pondere de 40,4%, chiar daca a scazut cu 2,8%, in mai, comparativ cu martie. O pondere mare a comertului ilegal cu tigarete se inregistreaza si in... citeste mai mult