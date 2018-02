Piata neagra a tigaretelor a scazut la 15,6% din totalul consumului Piata neagra a tigaretelor a scazut semnificativ, in ianuarie 2018, cu 2,7% fata de noiembrie 2017, la 15,6% din totalul consumului, conform datelor Novel Research.

Aceasta este cea mai importanta scadere inregistrata din martie 2016, iar procentul se afla usor sub media anuala a comertului ilegal din 2017, de 16%.



"Diminuarea comertului ilicit la nivel national se datoreaza scaderii in regiunile unde proponderent se comercializeaza cheap whites,... citeste mai mult