Piata jucariilor, o joaca serioasa care se apropie de un miliard de lei Pe piata romaneasca a jucariilor, oferta devine tot mai variata, producatorii si comerciantii raportand, an de an, rezultate financiare in crestere.

1 iunie reprezinta unul dintre cele mai importante varfuri de vanzari de pe parcursul intregului an. Potrivit unui studiu realizat de KeysFin, pe fondul cresterii veniturilor romanilor, piata jucariilor ar putea depasI, in 2018, pragul de 1 miliard de lei. In Romania, oferta de jocuri si jucarii din 2018 este, fara indoiala, cea mai variata de pana acum.

