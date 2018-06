Piata Infrangerii sau infrangerile din Piata Victoriei Sindicate, asociatii, confederatii, grupuri sau protestatari razleti contra guvernantilor sau simpatizanti ai lor gasesc in Piata Victoriei locul potrivit de manifestare publica.

Sediul Guvernului si spatiul generos al Pietei Victoriei fac din cei vreo 20.000 de metri patrati delta in care se varsa fluviile de pasuri, necazuri, dezamagiri si nemultumiri ale cetatenilor.



Insa, la acest nou kilometru zero al disperarii, indiferent de cine organizeaza un miting, indiferent de cine... citeste mai mult

