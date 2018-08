Piata imobiliarelor a explodat in ultimul an. Cate locuinte au dat in folosinta dezvoltatorii 2017 a fost al treilea cel mai bun an de dupa Revolutie din perspectiva constructiei de noi case si apartamente, cu 53.347 de locuinte date in folosinta, arata informatiile publicate de Institutul National de Statistica.

Cel mai bun an de dupa Revolutie in domeniul constructiilor rezidentiale a fost 2008-2009, cand pe piata erau finalizate 67.255, respectiv 62.520 de locuinte.

In total, peste 500.000 de case si apartamente au fost construite in Romania, in ultimul deceniu, iar... citeste mai mult