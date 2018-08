Piata imobiliara se dezgheata: Cresc chiriile in toata tara In cele mai mari orase din Romania, pretul mediu al chiriilor a crescut semnificativ in aceasta vara, fata de aceeasi perioada a anului trecut. Pentru o garsoniera in Capitala, suma medie solicitata in aceasta vara este de 240 de euro, in crestere cu 5,3% fata de vara lui 2017, cand pentru aceeasi locuinta se platea un pret mediu de 228 de euro.

In Bucuresti, Cluj-Napoca, Timisoara si Iasi se inregistreaza cel mai puternic avans al pretului mediu la chirii. Acest lucru se intampla ca urmare a faptului ca aici sunt cele mai importante centre universitare... citeste mai mult