Piata imobiliara, lovita de Reforma fiscala. Guvernul vrea sa introduca un nou tip de impozit Dupa ce, in acest an, Guvernul a reglementat valoarea impozitului pe venit de la 16% la 10%, se pare ca a gasit o sursa de compensare a deficitului bugetar rezultat din aceasta masura: o noua modalitate de impozitare. Este vorba despre cladirile nerezidentiale, aflate in proprietatea persoanelor fizice sau juridice, care vor fi impozitate exclusiv pe baza evaluarii valorii de piata. Totusi, expertii spun ca valoarea de piata este greu de definit si... citeste mai mult