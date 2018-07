Piata de peste din Romania face 380 de milioane de euro Piata locala de peste a inregistrat o crestere de circa 10%, in primul din acest an, in comparatie cu aceeasi perioada din 2017, iar anul in curs se va incheia cu o valoare a vanzarilor mai ridicata cu aproximativ 10%, conform estimarilor Alfredo Seafood.

Astfel, piata locala de peste si fructe de mare ar urma sa ajunga la aproape 380 milioane de euro, in crestere lenta fata de 2017. Potrivit prognozelor Alfredo Seafood, consumul de peste per capita se va...