Bitcoin a cobotât vineri sub pragul de 6.000 de dolari, la cotaţii ce nu au mai fost atinse din octombrie 2017, arată graficele pieţelor internationale de profil.

Moneda virtuală Bitcoin a început ziua de vineri, la ora 0.00 sub pragul de 6.000 de dolari, după care şi-a continuat declinul, iar în jurul orelor 5.00-5.30 (ora Bucureştiului) a atins minimul de 5.813 dolari. Ulterior, cotaţia a urcat peste pragul de 5.900, iar la ora scrierii acestei ştiri moneda virtuală evoluează sub plafonul de 6.000 de dolari.

Piaţa criptomonedelor înregistrează din nou scăderi, cotaţia Bitcoin... citeste mai mult