Piata constructiilor din Romania s-ar putea apropia de 30 de miliarde de lei, in acest an Piata constructiilor a avut o evolutie pozitiva in 2017, iar cifrele din primul trimestru 2018 arata un trend incurajator, conform unui studiu comandat de Arabesque, citat de KeysFin.

Pe fondul cresterii economice, cererea de spatii de birouri, locuinte si constructii industriale a avansat semnificativ, astfel ca afacerile din sector s-ar putea apropia, in acest an, de 30 de miliarde de lei, cu peste 3 miliarde peste nivelul din 2016. Dupa ce, anul trecut, volumul lucrarilor de... citeste mai mult