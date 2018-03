Piata Centrelor de Date creste semnificativ in Romania

2018 va aduce o crestere semnificativa a pietei de Data Centere din Romania, in contextul derularii mai multor proiecte de extindere si retehnologizare. Companii mari din industria de comunicatii investesc sume cuprinse intre 500.000 si 2 milioane de euro pentru extinderea si modernizarea centrelor de date existente, preponderent in Bucuresti si in Cluj-Napoca. Obiectivele acestor investitii sunt pregatirea infrastructurii pentru dezvoltarea si generalizarea serviciilor Cloud, de securitate, Big Data si IoT.

