Piata carnii isi taie o felie de profit dublu fata de acum 5 ani Sarbatorile pascale din 2018 au gasit prins piata carnii in cel mai bun an din 2012 si pana in prezent. Masa de Paste, in care abunda produsele din carne, anunta cel mai bun sezon de vanzari pentru producatori si comercianti din ultimii ani, arata o analiza realizata de KeysFin.

Afacerile din piata carnii ar putea depasi, in acest an, 34 de miliarde de lei, pe fondul cresterii consumului, dar si ca urmare a evolutiei semnificative a preturilor. Fata de 2012, cand piata carnii raporta afaceri de 32,9 miliarde de lei, business-ul nu a crescut semnificativ (33,6 miliarde de lei, in 2017), dovada ca industria a ajuns deja... citeste mai mult