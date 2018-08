Piata berii va trece de 4 miliarde de lei Apetitul romanilor pentru bere este tot mai mare, pe fondul cresterii nivelului de trai, dezvoltarii ofertei si investitiilor masive in publicitate.

Piata berii a crescut, in ultimii cinci ani, cu aproape 20%, iar, in acest an, ar putea depasi pragul de 4 miliarde lei, arata o analiza realizata de KeysFin. La finalul anului trecut, pe piata din Romania activau 47 de producatori de bere, numar dublu fata de acum cinci ani.

In acest interval de timp, veniturile din vanzari ale... citeste mai mult