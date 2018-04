Piata auto romaneasca isi continua cresterea. Plus 390,2% la autombilele electrice Anul 2018 consemneaza, in continuare, cel mai mare volum de vanzari de pe piata auto, inregistrat in primul trimestru din ultimii 10 ani, cu o crestere de 20,3% fata de aceeasi perioada a anului trecut, potrivit datelor APIA.

In primele 3 luni ale anului, au fost vandute 35.993 de autovehicule noi, in crestere cu 20,3%), din care 29.531 de autoturisme, cu 26,1% mai mult, si 6.462 de autovehicule comerciale, in scadere cu 0,6%. Top-ul pe marci (autoturisme + autovehicule comerciale) este condus de... citeste mai mult

ieri, 15:40 in Auto, Vizualizari: 70 , Sursa: Manager in