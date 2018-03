Piata auto romaneasca a consemnat cel mai mare volum de vanzari din primele doua luni ale ultimului deceniu Inceputul anului 2018 a adus cel mai mare volum de vanzari inregistrat in primele doua luni din ultimii 10 ani, in crestere cu 27% fata de aceeasi perioada din 2017, potrivit APIA.

Prin urmare, jucatorii de pe piata auto se asteapta ca anul 2018 sa fie al cincilea consecutiv de crestere de la declansarea crizei economice din 2009. In continuare, vanzarile sunt sustinute, in principal, de catre persoanele juridice, care acopera 76% din totalul achizitiilor de autoturisme realizate in primele... citeste mai mult

