Piata auto in 2017: tranzactii record la masini noi si rulate

Tranzactiile cu masinile noi și rulate au atins un record istoric in 2017, cele noi depasind 100.000 de unitati, iar cele rulate 1,1 milioane de unitati, potrivit unei analize realizate de Autovit.ro pe baza datelor oferite de Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV). Spre comparatie, in 2016, piata masinilor rulate a ajuns la un numar de 641.909 unitati.

Piaţa maşinilor noi, al patrulea an consecutiv de creştere Anul trecut, piaţa de mașini noi a depășit, după aproape un deceniu, 100.000 de unităţi, acesta fiind cel mai ridicat nivel din ultimii opt ani și al patrulea an consecutiv de creștere. Piaţa maşinilor rulate din import a... citeste mai mult