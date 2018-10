Luna septembrie a acestui an consemnează un volum al livrărilor de 15.738 de unităţI (cea mai bună lună septembrie din ultimii 10 ani), cu 7,7% mai mult decât în luna similară a anului anterior.

Ca urmare, după 9 luni din acest an, volumul total al livrărilor de autovehicule ajunge la 134.831 unităţi, cu 20,2% mai mult decât în perioada similară a anului trecut, acesta fiind şi cel mai mare volum al vânzărilor de automobile înregistrat în primele 9 luni în

ultimii 10 ani (în 2009, primul an al recesiunii economice, se înregistrau doar... citeste mai mult